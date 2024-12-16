العالم اليوم - مؤشر سوق دبي يقفز لأعلى مستوى في 10 أعوام

انتم الان تتابعون خبر مؤشر سوق دبي يقفز لأعلى مستوى في 10 أعوام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - سجلت بورصة دبي، الاثنين، أعلى مستوى في نحو 10 أعوام مدعومة بمكاسب قطاعي العقارات والتمويل، كما ارتفعت معظم أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر والذي سيوفر أيضا صورة محدثة لتوقعات مسؤولي البنك حول مسار خفض الفائدة في عام 2025 وربما في عام 2026.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي على السياسة النقدية في دول منطقة الخليج نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر القياسي في دبي 3.7 بالمئة إلى مستوى 5010 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 10 أعوام. وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، ثمانية بالمئة.

كما قفز سهم إعمار العقارية 14.7 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في نحو 17 عاما بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لإعلان توزيعات أرباح بنسبة 100 بالمئة من رأس المال لعام 2024، والأعوام القليلة المقبلة، بما يصل إلى 8.80 مليار درهم (2.40 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه رفع بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف للسهم إلى 13.2 درهم من 10.8 درهم.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة بدعم من المكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والمرافق وتكنولوجيا المعلومات.

وصعد سهم مستشفى دكتور سليمان عبد القادر فقيه ستة بالمئة وسهم شركة العرض المتقن (توبي) اثنين بالمئة بعد أن أعلنت شركة إنشاء الحلول والمنتجات التقنية المبتكرة عن الحصول على مشروع من وزارة الاستثمار.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم ألفا ظبي القابضة 1.1 بالمئة وسهم الدار العقارية 4.9 بالمئة.

كما صعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة وسط ارتفاع معظم القطاعات.

وارتفع سهم صناعات قطر 0.5 بالمئة كما صعد سهم بنك الدوحة 0.5 بالمئة بعد أن كشف البنك عن خطة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الخليجية للتأمين التكافلي بشأن استحواذ الخليجية على شركة شرق للتأمين.