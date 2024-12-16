العالم اليوم - تركيا تتحدث عن "نوايا" إسرائيل في الجولان

انتم الان تتابعون خبر تركيا تتحدث عن "نوايا" إسرائيل في الجولان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - قالت تركيا، الإثنين، إن خطة إسرائيل لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة هي محاولة "لتوسيع حدودها".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: "ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967. يمثل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال".

وأضافت أن "خطوات إسرائيل الحالية تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سوريا وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في الدخول في نزاع مع سوريا، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.