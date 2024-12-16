نشكركم على متابعتكم خبر كأس الكونفدرالية الإفريقية.. موقف المجموعة الثالثة بعد الجولة (3) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أقيمت أمس، الأحد، مباراتا الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة…
أسيك ميموزا- ساحل العاج × جراف دي داكار- السنغال 2-0
اتحاد الجزائر- الجزائر × أورابا يونايتد- بوتسوانا 6-0
أورابا يونايتد- بوتسوانا × أسيك ميموزا- ساحل العاج 0-0
جراف دي داكار- السنغال × اتحاد الجزائر- الجزائر 0-0
اتحاد الجزائر- الجزائر × أسيك ميموزا- ساحل العاج 3-0
أورابا يونايتد- بوتسوانا × جراف دي داكار- السنغال 0-0
ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة (3)
1- اتحاد الجزائر: 7 نقاط (9-0)
2- أسيك ميموزا: 4 نقاط (2-3)
3- جراف دي داكار: نقطتان (0-2)
4- أورابا يونايتد: نقطتان (0- 6)