كأس الكونفدرالية الإفريقية.. موقف المجموعة الثالثة بعد الجولة (3)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الأحد، مباراتا الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة…

أسيك ميموزا- ساحل العاج × جراف دي داكار- السنغال 2-0

اتحاد الجزائر- الجزائر × أورابا يونايتد- بوتسوانا 6-0

أورابا يونايتد- بوتسوانا × أسيك ميموزا- ساحل العاج 0-0

جراف دي داكار- السنغال × اتحاد الجزائر- الجزائر 0-0

اتحاد الجزائر- الجزائر × أسيك ميموزا- ساحل العاج 3-0

أورابا يونايتد- بوتسوانا × جراف دي داكار- السنغال 0-0

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة (3)

1- اتحاد الجزائر: 7 نقاط (9-0)

2- أسيك ميموزا: 4 نقاط (2-3)

3- جراف دي داكار: نقطتان (0-2)

4- أورابا يونايتد: نقطتان (0- 6)