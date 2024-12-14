احذر هذه العادات الضارة: المناديل المبللة مثالاً

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - سلط جراح بارز الضوء على بعض العادات التي يُعتقد أنها “صحية”، مشيراً إلى أنه “لن يقوم بها أبداً” لأنها قد تكون ضارة.

وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضح الدكتور فيليب بيرسون، الذي يعمل في ولاية بنسلفانيا، أنه يتجنب بعض العادات والإجراءات التي يعتبرها ضارة للصحة، ومن أبرزها استخدام المناديل المبللة.

وأشار إلى أن هذه المناديل تحتوي على “مواد كيميائية قد تهيج وتضر البشرة”.

وكشفت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة، والتي شملت 178 نوعاً من المناديل المبللة المشتراة من أربعة تجار تجزئة أمريكيين، أن هذه المناديل تحتوي على 485 مكوناً، بما في ذلك مواد قد تسبب حساسية للبشرة مثل العطور والمواد الحافظة والسوائل الاصطناعية وعوامل التنظيف.

وأكد الباحثون أن هذا المزيج من المكونات يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد.

أما المنتج الثاني الذي يرفضه الدكتور بيرسون فهو كريمات البواسير، وخاصة العلامة التجارية الشهيرة Preparation H.

وفي مقطع فيديو على “تيك توك”، قال: “لن أستخدم Preparation H أو أي كريم آخر للبواسير لأنه دهني ولا يحقق أي فائدة، كما أنه مكلف جداً”.