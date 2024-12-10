4 أطعمة غنية بالكالسيوم.. لا تتجاهلها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - أهمية الكالسيوم لصحة الجسم

يمثل الكالسيوم أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان للحفاظ على صحة العظام والأسنان. يلعب الكالسيوم دورًا حيويًا في تحسين وظائف القلب والعضلات، وكذلك في دعم الجهاز العصبي. نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل هشاشة العظام والحساسيات في الأسنان. لذلك، من المهم تضمين أطعمة غنية بالكالسيوم في نظامنا الغذائي اليومي.

الحليب ومشتقاته

عندما نتحدث عن الكالسيوم، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الحليب ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن. هذه المنتجات ليست فقط غنية بالكالسيوم، بل تحتوي أيضًا على البروتينات والفيتامينات الأخرى التي تعزز امتصاص الكالسيوم. يُنصح بتناول كوب من الحليب يوميًا أو تضمين الزبادي والجبن في وجباتك.

الخضروات الورقية الداكنة

تعتبر الخضروات مثل السبانخ والكرنب واللفت مصادر ممتازة للكالسيوم. بالإضافة إلى كونها غنية بالألياف والفيتامينات، فإنها تحتوي على كميات عالية من الكالسيوم الضروري لبناء العظام. إذا كنت نباتيًا أو لا تتحمل منتجات الألبان، فإن هذه الخضروات توفر بديلاً رائعًا.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز والشيا والسمسم تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم. بالإضافة إلى الكالسيوم، تحتوي المكسرات والبذور على الدهون الصحية والبروتينات اللازمة لصحة القلب. يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطة أو الزبادي.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين مصادر مذهلة للكالسيوم. تحتوي أيضًا على الأحماض الدهنية أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والدماغ. يمكن إضافة هذه الأسماك إلى نظامك الغذائي عن طريق شويها أو خبزها.

طرق لتحسين امتصاص الكالسيوم

للحصول على الفائدة القصوى من الكالسيوم، يجب أن يكون هناك توازن بين تناول الكالسيوم وفيتامين دال، لأن هذا الفيتامين يساعد على تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم. يمكن الحصول على فيتامين دال من التعرض لأشعة الشمس ومن الأطعمة مثل الأسماك الدهنية.

الخاتمة

الكالسيوم هو عنصر غذائي لا يجب تجاهله لقدرته على تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض. عند اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على الأطعمة الغنية بالكالسيوم، فإنك تدعم صحة عظامك وأسنانك وتضمن تحسين جودة حياتك بشكل عام.