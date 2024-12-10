أعراض سرطان البروستات عند الرجال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - فهم سرطان البروستات وأعراضه لدى الرجال

سرطان البروستات يعد من الأمراض التي تثير القلق لدى العديد من الرجال، خاصة أن الكشف المبكر عنه يمكن أن يعزز فرص العلاج الناجح والشفاء. يعتبر البروستات جزءًا من الجهاز التناسلي الذكري يقع تحت المثانة وظيفته الرئيسية إفراز السائل الذي يحمي ويغذي الحيوانات المنوية.

ما هي الأعراض المشتركة لسرطان البروستات؟

في العديد من الحالات قد لا يلاحظ الرجال أعراضًا واضحة في المراحل المبكرة من سرطان البروستات. ومع ذلك، عندما يتطور المرض، يمكن أن تظهر بعض الأعراض التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

تكرار الحاجة إلى التبول، خاصة في الليل

صعوبة في بدء أو استمرار تدفق البول

ضعف أو تقطع تدفق البول

ألم أو حرقة أثناء التبول

وجود دم في البول أو السائل المنوي

ألم مزمن في الظهر أو الحوض أو الوركين

صعوبة في الانتصاب أو الحفاظ عليه

من المهم التأكيد على أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات صحية أخرى غير سرطان البروستات مثل تضخم البروستات الحميد أو التهاب البروستات، لذلك يجب استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فمن الضروري التوجه للطبيب لخضوع للفحوصات اللازمة. يُنصح الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بإجراء الفحوصات الدورية كجزء من الرعاية الصحية الوقائية، خاصة إذا كان لديهم تاريخ عائلي للأمراض السرطانية أو عوامل خطر أخرى.

طرق الفحص والكشف

تتضمن طرق الفحص الروتينية للكشف عن سرطان البروستات:

– **الفحص الرقمي للمستقيم (DRE):** حيث يقوم الطبيب بفحص البروستات للكشف عن أي تضخم أو تشوهات.

– **فحص الدم لمستضد بروستات خاص (PSA):** الذي يقيس مستويات البروستات في الدم. يمكن أن تشير المستويات المرتفعة إلى مشكلة محتملة مع البروستات.

الختام

من الضروري عدم تجاهل أعراض سرطان البروستات وإعطاؤها الأهمية الكافية من خلال الاستشارة الطبية المبكرة التي يمكن أن تكون مفتاحًا للوقاية والعلاج الناجح. تذكر أن صحتك في يدك، وأن الوعي والمعرفة هما أولى خطوات الحفاظ عليها.