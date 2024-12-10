طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكريمة في 5 دقائق فقط

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - مقدمة عن شوربة الدجاج بالكريمة

تعتبر شوربة الدجاج بالكريمة من أكثر الأطباق التي تحظى بشعبية واسعة في مختلف المطابخ العالمية. فهي تتميز بنكهتها الغنية وقوامها الكريمي الذي يبعث على الدفء والراحة. يُمكن تقديمها كوجبة جانبية أو كوجبة رئيسية عند إضافة بعض المكونات الإضافية. وفي هذا المقال، سنكتشف طريقة تحضير هذه الشوربة اللذيذة بخطوات سريعة وسهلة.

المكونات الأساسية

لتحضير شوربة الدجاج بالكريمة في خمس دقائق فقط، ستحتاج إلى المكونات التالية:

صدر دجاج مسلوق ومقطع إلى مكعبات صغيرة

كوب من كريمة الطهي

كوبين من مرق الدجاج

بصلة مفرومة ناعم

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملح وفلفل حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

نصف كوب من الجزر المبشور (اختياري)

طريقة التحضير

تحضير قاعدة الشوربة

1. في قدر متوسطة الحجم، سخّن الزبدة على نار متوسطة.

2. أضف البصل والثوم المفروم وقلّبهم حتى يصبح البصل شفافاً ويطلق الثوم رائحته العطرة.

إعداد الشوربة

1. أضف مكعبات الدجاج المسلوق إلى القدر وقلّبها مع البصل والثوم لمدة دقيقة.

2. اسكب مرق الدجاج في القدر وانتظر حتى يبدأ الخليط بالغليان.

3. أضف الكريمة مع التحريك المستمر لضمان عدم تكتلها.

4. أضف الجزر المبشور إذا كنت ترغب في بعض القرمشة والنكهة الإضافية.

5. تبّل الخليط بالملح والفلفل والزعتر، واتركه يغلي لمدة دقيقة أو حتى تتجانس النكهات.

التقديم

بعد التأكد من أن الشوربة أصبحت جاهزة، يمكن تقديمها ساخنة في أوعية عميقة مع قطع من الخبز المحمص أو البسكويت المملح. تُعتبر هذه الشوربة خياراً مثالياً لليالي الشتاء الباردة أو كوجبة غداء دافئة ومغذية.

نصائح لتحسين الوصفة

لإضافة نكهة أكثر، يمكن استخدام مرق الدجاج المحضر في المنزل بدلاً من المرق الجاهز.

إذا كنت ترغب في شوربة أكثر سماكة، يمكن إضافة ملعقة من الطحين إلى الزبدة في بداية التحضير لتحضير رو – قاعدة سمك.

تناسب هذه الوصفة أيضًا إضافة بعض الخضار الطازجة مثل البازلاء أو الفطر لمزيد من التغذية والنكهة.

ختامًا، تعد شوربة الدجاج بالكريمة وجبة سهلة وسريعة التحضير تلائم جميع الأذواق، ولا شكّ أنها ستنال استحسان أفراد عائلتك وتجعل من وقت الطعام لحظة ممتعة ودافئة.