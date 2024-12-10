تطورات جديدة بشأن مستقبل داني أولمو مع برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الإسباني، داني أولمو، لاعب برشلونة..

أولمو انضم لصفوف برشلونة قادماً من لايبزيج الألماني، الصيف الماضي، ولكن بداية مشاركته مع النادي الكتالوني تأخرت وغاب عن عدة مباريات بسبب الصعوبات المالية التي كان يعاني منها برشلونة مما منعه من تسجيل اللاعب.

واستغل برشلونة إصابة لاعبه الدنماركي أندرياس كريستنسن، ليقوم بتسجيل أولمو بشكل مؤقت، حتى يناير/كانون الثاني 2025.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أولمو سيكون لاعباً حراً في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا فشل برشلونة في تسجيله في الفترة القليلة القادمة.

وأفادت الصحيفة: “لدى أولمو بند في عقده يسمح له بالمغادرة دون أي تكلفة إذا فشل النادي الكاتالوني في تسجيله مرة أخرى في الدوري الإسباني”.

ويعمل برشلونة من أجل الحصول على الدخل اللازم والتمكن من تسجيل اللاعب، حيث توصل النادي الكاتالوني بالفعل إلى اتفاق مع شركة “نايكي” والذي يجب التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية.

وتطمح إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا إلى السعي للحصول على دخل تجاري آخر للوصول إلى قاعدة “اللعب النظيف” المالية، ويكون قادراً على العمل في السوق بشكل طبيعي.