نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:59 مساءً - فصل الشتاء هو موسم ذروة لنزلات البرد والإنفلونزا. ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل فرص إصابتك بهذه الأمراض، إليك بعض النصائح المفيدة:

غسل اليدين بانتظام

اغسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر، خاصة بعد العطس أو السعال، وقبل تناول الطعام. إذا لم يكن الماء والصابون متاحين، استخدم مطهر يد يحتوي على الكحول.

تناول الأطعمة الصحية

احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، وخاصة فيتامين C، لتعزيز جهاز المناعة. الأطعمة مثل البرتقال، الليمون، والجوافة تعتبر خيارات ممتازة.

شرب السوائل

تأكد من شرب كميات كافية من الماء والسوائل الدافئة مثل الشاي أو الحساء، حيث تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتعزيز المناعة.

ممارسة الرياضة

حافظ على نشاطك البدني من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. النشاط البدني يساعد في تحسين الدورة الدموية ويعزز مناعة الجسم.

تجنب التعرض للبرد

حاول تجنب التعرض للطقس البارد والرياح القوية. إذا كان عليك الخروج، ارتدِ ملابس دافئة وطبقات متعددة للحفاظ على حرارة جسمك.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم الجيد يساعد في تعزيز جهاز المناعة. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

تجنب التوتر

حاول تقليل مستويات التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا، حيث أن التوتر يمكن أن يؤثر سلبًا على جهاز المناعة.

التطعيم

إذا كان متاحًا، احصل على لقاح الإنفلونزا، حيث يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بالفيروسات الشائعة في فصل الشتاء.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والحفاظ على صحتك خلال فصل الشتاء.