هل للجرعة الزائدة من فيتامين سي أضرار؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - ما هو فيتامين سي وأهميته للجسم

فيتامين سي، المعروف أيضًا بحمض الأسكوربيك، هو واحد من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل يومي. يلعب دورًا حيويًا في تعزيز جهاز المناعة، تحسين امتصاص الحديد، والحفاظ على صحة الجلد والغضاريف والأوتار والأوعية الدموية.

المصادر الطبيعية لفيتامين سي

يمكن الحصول على فيتامين سي من مجموعة متنوعة من المصادر الغذائية مثل:

الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت.

الفواكه الاستوائية مثل البابايا والأناناس والكيوي.

الخضروات مثل الفلفل الأحمر والأخضر والبروكلي والسبانخ.

هل هناك جرعة زائدة لفيتامين سي؟

رغم أن فيتامين سي يُعتبر آمنًا عند تناوله ضمن الجرعات اليومية الموصى بها، إلا أن بعض الأشخاص يلجأون لتناول مكملات تحتوي على كميات عالية من هذا الفيتامين اعتقادًا منهم أنه سيعزز مناعتهم أو يحسن صحتهم العامة بشكل أسرع.

الأضرار المحتملة للجرعة الزائدة

تناول جرعات زائدة من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، ومنها:

مشاكل هضمية مثل الإسهال والغثيان والمغص المعدي.

زيادة خطر تكون حصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع هذا المشكلة.

احتمال تداخل فيتامين سي مع بعض الأدوية وتقليل فعاليتها.

من المهم أن يتذكر الأشخاص أن تناول الطعام الصحي والمتنوع يلبي معظم احتياجات الجسم من فيتامين سي وغيرها من العناصر الغذائية اللازمة للصحة.

نصائح للاستخدام الآمن لفيتامين سي

للاستفادة الأمثل من فيتامين سي وتجنب الجرعة الزائدة، يمكن اتباع النصائح التالية:

الالتزام بالجرعات اليومية الموصى بها والتي تتراوح عادة بين 65 و90 ملغ يوميًا للبالغين، وتجنب تجاوز الحد الأعلى وهو 2000 ملغ في اليوم.

الاعتماد بشكل أكبر على المصادر الطبيعية للفيتامين، مثل الفواكه والخضروات.

استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو كنت حاملًا أو مرضعة.

ختامًا، يعتبر فيتامين سي ضروريًا لصحة الجسم، لكن الاعتدال والحذر في تناوله يبقى المفتاح لتجنب أي أضرار محتملة.