نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة- مجموعة الشرق: كاواساكي يلاقي شاندونغ تايشان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السادسة في مجموعة الشرق من دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، فيلعب الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة كاواساكي فرونتال الياباني مع شاندونغ تايشان الصيني، وعند الساعة 15:00 يلتقي شنغهاي شنهوا الصيني مع أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية.
النتائج المسجلة في الجولة (6)- مجموعة الشرق
سنترل كوست مارينرز- أستراليا × يوكوهاما إف مارينوس- اليابان 0-4
بوهانغ ستيلرز- كوريا الجنوبية × فيسيل كوبي- اليابان 3-1
جوهور دارول تاكزيم- ماليزيا × بوريرام يونايتد- تايلاند 0-0
شنغهاي- الصين × غوانغجو إف سي- كوريا الجنوبية 1-1
ترتيب مجموعة الشرق
1- يوكوهاما إف مارينوس: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
2- غوانغجو إف سي: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
3- فيسيل كوبي: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
4- كاواساكي فرونتال: 9 نقاط
5- بوهانغ ستيلرز: 9 نقاط
6- جوهور دارول تاكزيم: 8 نقاط
7- شنغهاي: 8 نقاط
8- بوريرام يونايتد: 8 نقاط
9- شنغهاي شنهوا: 7 نقاط
10- شاندونغ تايشان: 7 نقاط
11- سنترل كوست مارينرز: نقطة واحدة
12- أولسان هيونداي: دون نقاط