دوري أبطال آسيا للنخبة- مجموعة الشرق: كاواساكي يلاقي شاندونغ تايشان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السادسة في مجموعة الشرق من دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، فيلعب الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة كاواساكي فرونتال الياباني مع شاندونغ تايشان الصيني، وعند الساعة 15:00 يلتقي شنغهاي شنهوا الصيني مع أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية.

النتائج المسجلة في الجولة (6)- مجموعة الشرق

سنترل كوست مارينرز- أستراليا × يوكوهاما إف مارينوس- اليابان 0-4

بوهانغ ستيلرز- كوريا الجنوبية × فيسيل كوبي- اليابان 3-1

جوهور دارول تاكزيم- ماليزيا × بوريرام يونايتد- تايلاند 0-0

شنغهاي- الصين × غوانغجو إف سي- كوريا الجنوبية 1-1

ترتيب مجموعة الشرق

1- يوكوهاما إف مارينوس: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

2- غوانغجو إف سي: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

3- فيسيل كوبي: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

4- كاواساكي فرونتال: 9 نقاط

5- بوهانغ ستيلرز: 9 نقاط

6- جوهور دارول تاكزيم: 8 نقاط

7- شنغهاي: 8 نقاط

8- بوريرام يونايتد: 8 نقاط

9- شنغهاي شنهوا: 7 نقاط

10- شاندونغ تايشان: 7 نقاط

11- سنترل كوست مارينرز: نقطة واحدة

12- أولسان هيونداي: دون نقاط