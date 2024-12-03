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جابري فيجا مرشح للعودة إلى الدوري الإسباني

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نجم السعودي، جابري فيجا، مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لتقارير إسبانية، فإن نادي أتلتيكو مدريد يرغب بالحصول على خدمات فيجا، لتعزيز وسط الفريق.

وأضافت التقارير، أن النادي المدريدي يعمل على حسم الصفقة، منذ الآن، ولكن الأمر يتطلب تضحية مالية كبيرة من النجم الإسباني.

وأشارت التقارير، أن فيجا يرغب بالرحيل عن الدوري السعودي، وستكون فرصة الانضمام لكتيبة سيميوني مغرية بالنسبة له.

جدير بالذكر، أن فيجا انضم لصفوف الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادماً من فريق سيلتا فيجو الإسباني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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