دوري النخبة الآسيوي .. التعادل يحسم موقعة العين وباختاكور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة العين الإماراتي ومستضيفه باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري النخبة الآسيوي.

هدف العين حمل توقيع سفيان رحيمي (د49)، وأحرز هدف باختاكور لاعبه أوتابك زوراكوزييف (د5)..

ورفع باختاكور رصيده إلى 4 نقاط، وبقي في المركز العاشر، بينما فشل العين مجدداً في تحقيق فوزه الأول في البطولة، وبقي في المركز 12 الأخير، ولكنه رفع رصيده إلى نقطتين.