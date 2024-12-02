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تشكيلة الوصل لمواجهة الريان في دوري النخبة الآسيوي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - أعلن ميلوش، مدرب الوصل، تشكيلة فريقه لمواجهة الريان، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري النخبة الآسيوي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 20:00 بتوقيت أبو ظبي، علماً أن المباراة تقام على أرضية ملعب “زعيبل”.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

خالد السناني، عبد الرحمن صالح، سالم العزيزي، جونغ، أليكسيس بيريز، سياكا سيديبي، نيكولاس خيمينيز، ماجد سرور، فابيو ليما، هاريس سيفيروفيتش، علي صالح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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