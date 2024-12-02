مستشفى جايلان – الشارقة: عروض استثنائية بمناسبة يوم العلم واليوم الوطني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - يقدم مستشفى جايلان في الشارقة باقات مميزة للعناية بالبشرة والجمال بمناسبة يوم العلم واليوم الوطني، مع عروض مغرية مصممة لتعزيز نضارتك وثقتك بنفسك.

عروض يوم العلم

إبرة الريتش للنضارة الفورية

جلسات البوتوكس أو الفيلر

علاج الكولاجين للبشرة

> السعر: 3100 درهم فقط

العرض ساري لفترة محدودة

عروض اليوم الوطني

دللي نفسك واحصلي على 5 جلسات من خيارات الميزو التالية:

ميزو تفتيح البشرة

ميزو نضارة وإشراقة

ميزو شد البشرة

ميزو علاج الهالات السوداء

ميزو كولاجين

ميزو مزيج الفيتامينات

> السعر: 999 درهم فقط

لا تفوتي الفرصة للاهتمام بجمالك بأسعار تنافسية! اتصلي الآن على 800423526 GAELAN للاستفسار أو الحجز، واستفيدي من هذه العروض المذهلة قبل انتهائها.

مستشفى جايلان – لمسات الجمال والابتسامة المشرقة تبدأ من هنا!