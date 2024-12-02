تدريبات ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو .. عودة تشواميني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - خاض ريال مدريد، اليوم الاثنين، حصة تدريبية استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو، في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد تغلب على خيتافي بنتيجة 2-0، أمس الأحد، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة لنقطة واحدة.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للميرنجي، فإن اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا لقاء الأمس تدربوا في الصالة الرياضية من أجل الاستشفاء.

وأكمل الموقع: “أجرى حراس المرمى تدريبات خاصة. بعد ذلك، أجرى اللاعبون تمارين الروندو والتمرير والسيطرة وحيازة الكرة ولعبوا مباريات على ملعب صغير الأبعاد”.

وأشار: “يواصل كامافينجا، فينيسيوس جونيور، وألابا برامجهم التأهيلية”.

وشهدت التدريبات عودة تشواميني بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها بالكاحل أثناء مباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا، كما تواجد في التدريبات العديد من لاعبي الأكاديمية.