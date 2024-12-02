إطلالة هبة مجدي تسرق الأنظار ببساطتها وأناقتها على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، لتلفت الأنظار بإطلالة مميزة وأنيقة كعادتها.

تفاصيل الإطلالة

اختارت هبة مجدي ملابس فورمال باللون الأبيض، أضافت لها لمسة فاخرة بمجوهرات أنيقة وحذاء بكعب عالٍ باللون الفضي.

الإطلالة تميزت بالبساطة والابتعاد عن المبالغة، ما يعكس ذوقها الراقي والمعهود.

لمسات جمالية تعزز من جمالها الطبيعي

على الصعيد الجمالي، تركت هبة مجدي شعرها الأسود منسدلًا بأسلوب طبيعي، مع اعتمادها مكياجًا ناعمًا بألوان هادئة وأحمر شفاه وردي، مما أبرز ملامحها الجذابة بطريقة ساحرة.

أحدث أعمال هبة مجدي



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق"، الذي يروي قصة صابر، الطفل الذي تبناه إمام المسجد ليجد نفسه لاحقًا في مواجهة أحداث غامضة ومعارك مع الجن. المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا بفضل حبكته المشوقة وأداء أبطاله المميز.

بهذه الإطلالة الجديدة، أكدت هبة مجدي مرة أخرى قدرتها على الجمع بين الأناقة والبساطة، ما جعلها محط إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.