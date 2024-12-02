القاهرة - محمد ابراهيم - شيرين عبدالوهاب تستعد لإحياء 3 حفلات بداية عام 2025 بعد نجاح حفلها في الكويت

بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين عبدالوهاب في حفلها بالكويت ضمن فعاليات سباق "رود رش"، الذي وصفه منظم الحفل حسين موسى بـ "عودة نبض مصر"، تستعد المطربة لإحياء ثلاث حفلات مع بداية عام 2025، حيث يتم حاليًا الكشف تفاصيل هذه الاحتفالات.

شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها بالكويت



من ناحية أخرى تألقت شيرين عبدالوهاب في حفلها بالكويت بفستان واسع من تصميم "فالنتينو"، وأظهرت حماسًا كبيرًا للقاء جمهورها، حيث كان هذا الحفل الأول لها بعد نجاح ألبومها الجديد الذي حقق انتشارًا واسعًا وتخطي التوقعات، رغم التحديات التي واجهها في التوزيع.

الجمهور يتفاعل مع حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

خلال حفلها في الكويت، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شيرين عبدالوهاب التي أظهرت حماسًا ملحوظًا وأداءً قويًا على مدار أكثر من ساعتين، وتفاعل المعجبون مع أغانيها الشهيرة مثل "حبيبي نساي"، "صبري قليل"، "زمان"، "ليلي يا ليل" وأغنيتها المؤثرة "مشاعر"، التي خصصتها لذكرى ملحنها الراحل محمد رحيم.

شيرين عبد الوهاب تغني بحبك يا لبنان تضامنا مع شعب لبنان

في حفلها بالكويت، لم تنسَ شيرين عبدالوهاب التعبير عن تضامنها مع الشعب اللبناني في ظل معاناتهم، حيث هنأتهم بوقف إطلاق النار وشاركتهم أغنيتها الشهيرة "بحبك يا لبنان". هذا التضامن جاء كلفتة مؤثرة تجاه معجبيها اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.