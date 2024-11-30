ما هي أهمية التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أهمية التواصل البصري في المراحل الأولى من حياة الطفل

التواصل البصري مع الأطفال حديثي الولادة ليس مجرد لفتة بسيطة بل هو ركيزة أساسية لتطوّرهم المستقبلي النفسي والعاطفي. يمثل التواصل البصري واحدة من أولى الطرق التي يتفاعل بها الطفل مع العالم من حوله، وهو الوسيلة التي يبدأ من خلالها برسم ملامح علاقته مع والديه ومرافقيه في البيئة المحيطة.

أساليب التواصل البصري الفعّالة

من الأهمية بمكان أن نعرف كيف نساعد على تنمية قدرة الطفل على التواصل البصري. هنا بعض الأساليب التي قد تحقق ذلك:

التحديق في عيني الطفل مباشرة من على بعد مناسب.

استخدام الألوان الجذابة والهادئة.

تبديل تعابير الوجه بشكل مرح لجذب اهتمام الطفل.

فوائد التواصل البصري للطفل

التواصل البصري يسهم بشكل كبير في تطوّر الطفل في عدد من الجوانب:

التطور الاجتماعي: من خلال التواصل البصري، يتعرف الطفل على العواطف ويبدأ في فهم مشاعر الآخرين.

من خلال التواصل البصري، يتعرف الطفل على العواطف ويبدأ في فهم مشاعر الآخرين. الربط مع الأم والأب: يساعد النظر في أعين الوالدين على تعزيز الشعور بالأمان والثقة لدى الطفل.

يساعد النظر في أعين الوالدين على تعزيز الشعور بالأمان والثقة لدى الطفل. دعم الصحة العقلية: حيث يسهم في تقوية ذاكرة الطفل وتعزيز نمو دماغه.

التحديات والحلول

قد يواجه الأهل بعض التحديات في التواصل البصري مع طفلهم لعدة أسباب، منها المشاكل الصحية أو عدم التفاعل. وهنا يكون الصبر والتواصل المستمر هو الحل الأمثل للتغلب على هذه العقبات. كما يمكن الاستعانة بإرشادات المتخصصين إذا كانت هناك مشاكل واضحة في التطور النظري للطفل.

في نهاية المطاف، يجب أن ندرك أن التواصل البصري ليس مجرد نشاط ترفيهي بل هو جزء أساسي من نمو الطفل وتطوره المتكامل.zącając z dzieckiem.