الدوري الأوروبي.. ترتيب الهدافين بعد الجولة الخامسة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - مع نهاية مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، يتصدر يانيس ايكونيكس، لاعب فريق ريجاس فوتبولا سكولا اللاتيفي ترتيب هدافي البطولة بـ 7 أهداف:

1- يانيس ايكونيكس (ريجاس فوتبولا سكولا): 7 أهداف

2- مايكل بايدو (ايلفسبورج): 5 أهداف

3- بارناباس فارغا (فرينكفاروزي): 5 أهداف

4- أيوب الكعبي (أولمبياكوس): 4 أهداف

5- يونس أكغون (غلطة سراي): 4 أهداف

6- غويدو برغشتالر (رابيد فيينا): 4 أهداف

7- دور بيريتز (ماكابي تل أبيب): 4 أهداف

8- جيدسون فيرنانديز (بشكتاش): 4 أهداف

9- دور تورجمان (ماكابي تل أبيب): 4 أهداف

10- ميكا غودتس (أجاكس أمستردام): 4 أهداف

11- تشوبا أكبوم (أجاكس أمستردام): 4 أهداف

12- كينيت تايلور (أجاكس أمستردام): 4 أهداف

13- صامويل اوموروديون (بورتو): 4 أهداف