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الدوري الأوروبي.. ترتيب الهدافين بعد الجولة الخامسة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - مع نهاية مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، يتصدر يانيس ايكونيكس، لاعب فريق ريجاس فوتبولا سكولا اللاتيفي ترتيب هدافي البطولة بـ 7 أهداف:

1- يانيس ايكونيكس (ريجاس فوتبولا سكولا): 7 أهداف
2- مايكل بايدو (ايلفسبورج): 5 أهداف
3- بارناباس فارغا (فرينكفاروزي): 5 أهداف
4- أيوب الكعبي (أولمبياكوس): 4 أهداف
5- يونس أكغون (غلطة سراي): 4 أهداف
6- غويدو برغشتالر (رابيد فيينا): 4 أهداف
7- دور بيريتز (ماكابي تل أبيب): 4 أهداف
8- جيدسون فيرنانديز (بشكتاش): 4 أهداف
9- دور تورجمان (ماكابي تل أبيب): 4 أهداف
10- ميكا غودتس (أجاكس أمستردام): 4 أهداف
11- تشوبا أكبوم (أجاكس أمستردام): 4 أهداف
12- كينيت تايلور (أجاكس أمستردام): 4 أهداف
13- صامويل اوموروديون (بورتو): 4 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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