نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي.. ترتيب الهدافين بعد الجولة الخامسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - مع نهاية مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، يتصدر يانيس ايكونيكس، لاعب فريق ريجاس فوتبولا سكولا اللاتيفي ترتيب هدافي البطولة بـ 7 أهداف:
1- يانيس ايكونيكس (ريجاس فوتبولا سكولا): 7 أهداف
2- مايكل بايدو (ايلفسبورج): 5 أهداف
3- بارناباس فارغا (فرينكفاروزي): 5 أهداف
4- أيوب الكعبي (أولمبياكوس): 4 أهداف
5- يونس أكغون (غلطة سراي): 4 أهداف
6- غويدو برغشتالر (رابيد فيينا): 4 أهداف
7- دور بيريتز (ماكابي تل أبيب): 4 أهداف
8- جيدسون فيرنانديز (بشكتاش): 4 أهداف
9- دور تورجمان (ماكابي تل أبيب): 4 أهداف
10- ميكا غودتس (أجاكس أمستردام): 4 أهداف
11- تشوبا أكبوم (أجاكس أمستردام): 4 أهداف
12- كينيت تايلور (أجاكس أمستردام): 4 أهداف
13- صامويل اوموروديون (بورتو): 4 أهداف