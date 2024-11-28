نوري شاهين: فخور بفريقي وبتواجدنا بين كبار أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - عبّر نوري شاهين، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال شاهين في تصريحات بعد المباراة: خضنا مباراتين جيدتين الآن، وتحلينا بالصبر أمام خصم يدافع بشكل كبير، حافظ اللاعبون على تمركزهم وحركوا الكرة بشكل جيد، لذا نستحق الفوز.

وأضاف: لم يكن التراجع الكبير للخصم هو التحدي الأكبر الذي واجهناه، بل كانت المشكلة تتعلق بالمساحات، في ملعب أفضل، كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص… باستثناء الهجمتين المرتدتين، لم نسمح لهم بتهديد مرمانا، أنا سعيد للغاية، وأتمنى ألا تكون إصابة جوليان براندت خطيرة، لكنها تبدو صعبة، ومن المحتمل ألا يتمكن من اللحاق بمباراة نهاية الأسبوع ضد بايرن ميونخ.

وأتم شاهين تصريحاته: أنا سعيد بتأكيد تواجدنا بين أندية القمة في دوري الأبطال، خضنا 5 مباريات وحصدنا 12 نقطة، وهذا يشعرنا بالفخر.