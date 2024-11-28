جاريث بيل يدافع عن كيليان مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - دافع الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق عن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد معتبراً إياه (أفضل لاعب في العالم) وأنه بحاجة للوقت لإثبات ذلك.

وقال جاريث بيل: إنه أفضل لاعب في العالم والأمر فقط مسألة وقت لإثبات ذلك… هو وصلاح أهدرا ركلتي جزاء، ولكن بسبب فوز ليفربول فإن الحديث فقط عن ركلة مبابي الضائعة.

وأضاف بيل: ليفربول كان أفضل بفارق كبير وسيطر على المباراة منذ البداية وحتى النهاية.