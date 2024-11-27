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دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الرابعة: مواجهة قوية بين الحسين إربد وشباب الأهلي

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل ناساف كارشي الأوزبكي فريق الكويت الكويتي، اليوم الأربعاء، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلعب الحسين إربد الردني مع شباب الأهلي الإماراتي الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة
الكويت- الكويت × ناساف كارشي- أوزبكستان 0-0
شباب الأهلي- الإمارات × الحسين إربد- الأردن 3-1
ناساف كارشي- أوزبكستان × شباب الأهلي- الإمارات 2-1
الحسين إربد- الأردن × الكويت- الكويت 2-1
شباب الأهلي- الإمارات × الكويت- الكويت 4-1
الحسين إربد- الأردن × ناساف كارشي- أوزبكستان 2-1
ناساف كارشي- أوزباكستان × الحسين إربد- الأردن 1-2
الكويت- الكويت × شباب الأهلي- الإمارات 3-3
ترتيب المجموعة الرابعة
1- شباب الأهلي: 7 نقاط (11- 7)
2- الحسين إربد: 9 نقاط (7-6)
3- ناساف كارشي: 4 نقاط (4-5)
4- الكويت: نقطتان (5- 9)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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