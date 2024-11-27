دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الرابعة: مواجهة قوية بين الحسين إربد وشباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل ناساف كارشي الأوزبكي فريق الكويت الكويتي، اليوم الأربعاء، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلعب الحسين إربد الردني مع شباب الأهلي الإماراتي الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة

الكويت- الكويت × ناساف كارشي- أوزبكستان 0-0

شباب الأهلي- الإمارات × الحسين إربد- الأردن 3-1

ناساف كارشي- أوزبكستان × شباب الأهلي- الإمارات 2-1

الحسين إربد- الأردن × الكويت- الكويت 2-1

شباب الأهلي- الإمارات × الكويت- الكويت 4-1

الحسين إربد- الأردن × ناساف كارشي- أوزبكستان 2-1

ناساف كارشي- أوزباكستان × الحسين إربد- الأردن 1-2

الكويت- الكويت × شباب الأهلي- الإمارات 3-3

ترتيب المجموعة الرابعة

1- شباب الأهلي: 7 نقاط (11- 7)

2- الحسين إربد: 9 نقاط (7-6)

3- ناساف كارشي: 4 نقاط (4-5)

4- الكويت: نقطتان (5- 9)