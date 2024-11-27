دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثانية: التعاون السعودي يواجه الخالدية البحريني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق القوة الجوية العراقي ضيفاً على ألتين أسير التركمنستاني اليوم، الأربعاء، الساعة 17:00 في دوري أبطال آسيا 2، لحساب المجموعة الثانية،ويلعب في المباراة الثانية من نفس المجموعة التعاون السعودي مع الخالدية البحريني الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

الخالدية- البحرين × التعاون- السعودية 2-3

القوة الجوية- العراق × ألتين أسير- تركمنستان 2-1

ألتين أسير- تركمنستان × الخالدية- البحرين 0-1

التعاون- السعودية × القوة الجوية- العراق 1-2

القوة الجوية- العراق × الخالدية- البحرين 1-2

التعاون- السعودية × ألتين أسير- تركمنستان 2-1

ألتين أسير- تركمنستان × التعاون- السعودية 0- 4

الخالدية- البحرين × القوة الجوية- العراق 4-1

ترتيب المجموعة الثانية

1- التعاون: 9 نقاط (10- 5)

2- الخالدية: 9 نقاط (9-5)

3- القوة الجوية: 6 نقاط (6-8)

4- ألتين أسير: دون نقاط (2- 9)