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دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثانية: التعاون السعودي يواجه الخالدية البحريني

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق القوة الجوية العراقي ضيفاً على ألتين أسير التركمنستاني اليوم، الأربعاء، الساعة 17:00 في دوري أبطال آسيا 2، لحساب المجموعة الثانية،ويلعب في المباراة الثانية من نفس المجموعة التعاون السعودي مع الخالدية البحريني الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
الخالدية- البحرين × التعاون- السعودية 2-3
القوة الجوية- العراق × ألتين أسير- تركمنستان 2-1
ألتين أسير- تركمنستان × الخالدية- البحرين 0-1
التعاون- السعودية × القوة الجوية- العراق 1-2
القوة الجوية- العراق × الخالدية- البحرين 1-2
التعاون- السعودية × ألتين أسير- تركمنستان 2-1
ألتين أسير- تركمنستان × التعاون- السعودية 0- 4
الخالدية- البحرين × القوة الجوية- العراق 4-1

ترتيب المجموعة الثانية
1- التعاون: 9 نقاط (10- 5)
2- الخالدية: 9 نقاط (9-5)
3- القوة الجوية: 6 نقاط (6-8)
4- ألتين أسير: دون نقاط (2- 9)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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