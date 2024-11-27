نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثانية: التعاون السعودي يواجه الخالدية البحريني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يحل فريق القوة الجوية العراقي ضيفاً على ألتين أسير التركمنستاني اليوم، الأربعاء، الساعة 17:00 في دوري أبطال آسيا 2، لحساب المجموعة الثانية،ويلعب في المباراة الثانية من نفس المجموعة التعاون السعودي مع الخالدية البحريني الساعة 21:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
الخالدية- البحرين × التعاون- السعودية 2-3
القوة الجوية- العراق × ألتين أسير- تركمنستان 2-1
ألتين أسير- تركمنستان × الخالدية- البحرين 0-1
التعاون- السعودية × القوة الجوية- العراق 1-2
القوة الجوية- العراق × الخالدية- البحرين 1-2
التعاون- السعودية × ألتين أسير- تركمنستان 2-1
ألتين أسير- تركمنستان × التعاون- السعودية 0- 4
الخالدية- البحرين × القوة الجوية- العراق 4-1
ترتيب المجموعة الثانية
1- التعاون: 9 نقاط (10- 5)
2- الخالدية: 9 نقاط (9-5)
3- القوة الجوية: 6 نقاط (6-8)
4- ألتين أسير: دون نقاط (2- 9)