دوري أبطال أوروبا: فينورد يفرض تعادلاً مرّاً على مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - واصل فريق مانشستر سيتي حالة اللا توازن التي يمر بها وسقط بفخّ التعادل 3-3 مع ضيفه فينيورد روتردام الهولندي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بعد أن تقدّم بثلاثية بيضاء.

سجل أهداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند (د 44 من ضربةجزاء و53) وإلكاي جوندوجان (د 50) وسجل أهداف فينورد أنيس حاج موسى ( د75) وسانتياغو خيمينيز (د 82) ودافيد هانكو (د 89).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد مباريات الثلاثاء إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، وفينورد روتردام إلى 7 نقاط في المركز العشرين.