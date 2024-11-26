دوري أبطال أوروبا: أتلانتا يستعرض عضلاته على يونج بويز

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - فاز أتلانتا الإيطالي على مضيفه يونج بويز السويسري بستة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل هدف يونج بويز سيلفر جانفولا (د 11)، وسجل أهداف أتلانتا ماتيو ريتيغي (د 9 و39) وشارل دي كيتيلاري (د 28 و56) وسياد كولاسيناك (د 32) ولازار ساماردزيتش (د 90).

ورفع أتلانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع قبل مباريات الأربعاء، فيما بقي يونج بويز في المركز الأخير من دون أي نقطة.