دوري أبطال أوروبا: آرسنال يهين سبورتينغ لشبونة في ملعبه

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - سقط سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ملعبه أمام ضيفه آرسنال الإنكليزي بهدف مقابل خمسة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل هدف سبورتينغ لشبونة الوحيد جونكالو إيناسيو (د 47) وسجل أهداف آرسنال غابرييل مارتينيلي (د 7) وكاي هافيرتز (د 22) وغابرييل ماجاليس (د 45) وبوكايو ساكا من ضربة جزاء (د 65) ولياندرو تروسارد (د 82).

وبعد مباريات الثلاثاء بات رصيد آرسنال 10 نقاط في المركز السابع، وتجمّد رصيد سبورتينغ لشبونة عند 10 نقاط أيضاً في المركز الثامن.