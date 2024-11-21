ليفاندوفسكي يكشف عن التحدي الحقيقي ل-لامين يامال

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - أشاد المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، بموهبة زميله في الفريق، لامين يامال، مشيراً إلى أنه يقدم النصيحة له بشكل مستمر.

تصريحات ليفاندوفسكي جاءت خلال مقابلة مع الأسطورة الإنكليزية، ريو فرديناند، عبر قناته على منصة “يوتيوب”.

وقال المهاجم البولندي: “في أول مرة رأيت يامال في التدريبات، كان عمره 15 عاماً. لقد رأيت الكثير من المواهب في حياتي، لكن عند لامين قلت في نفسي: يا إلهي إنه رائع، كيف يفعل هذا بهذا السن؟ هذا مستحيل”.

وأضاف: “أحرص دائماً على تقديم النصيحة له، صحيح أنه يفعل أشياء مذهلة، لكن التحدي الحقيقي بالنسبة له البقاء على مستوى عال والتقدم للخطوة المقبلة”.

وأتم بهذا الشأن: “لا أتحدث عن تألق لامين يامال خلال السنوات الـ3 المقبلة فقط، بل أقصد عن السنوات الـ10 القادمة والاستمرار بهذا المستوى أيضاً”.