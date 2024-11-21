إعصار “القنبلة” يشلّ الحركة في أميركا ويقتل اثنين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أسفر إعصار “القنبلة” العنيف الذي ضرب شمال غرب الولايات المتحدة، عن مقتل ما لا يقل عن شخصين وانقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون شخص.

وبحسب وكالات، صاحب الإعصار أمطار غزيرة ورياح قوية ما أدى إلى أضرار واسعة النطاق في المنطقة، ويستمر هطول الأمطار حتى يوم غد الجمعة.

كما حذّر المسؤولون من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة، وانهيارات صخرية، وتدفقات كبيرة من الحطام.