منافسة إنكليزية على ضم تشافي سيمونز

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وجود منافسة إنكليزية للحصول على خدمات الهولندي، تشافي سيمونز، خلال الفترة المقبلة.

تشافي سيمونز يتواجد حالياً مع لايبزيج على سبيل الإعارة قادماً من باريس سان جيرمان، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ذا أتلتيك” فإن آرسنال وليفربول مهتمان بالحصول على خدمات النجم الهولندي، الصيف المقبل.

ويعتقد آرسنال أن سيمونز، الذي يمتلك القدرة على اللعب كصانع ألعاب أو في الثلاثي الأمامي، سيكون خياراً مثالياً لتعزيز هجوم الفريق، وأيضاً لتعويض نجمه النرويجي، مارتن أوديجارد، عند الحاجة.

أما ليفربول يبحث عن بديل للنجم المصري، محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ويمتلك سيمونز علاقة جيدة مع مدرب ليفربول الحالي ومواطنه آرني سلوت، ما قد يعزز من احتمالية انتقاله للنادي الإنكليزي.