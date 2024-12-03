النصر يتجاوز دهوك في البطولة الخليجية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:56 مساءً - تغلب النصر الإماراتي على ضيفه دهوك العراقي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية.

وسجل هدفي النصر، عادل تاعرابت (د20)، وعلي مبخوت (د29)، وأحرز هدف دهوك باشانك (د58).

بهذا الفوز، عزز النصر صدارته للمجموعة بوصوله إلى 10 نقاط، وبقي دهوك في المركز الثاني مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط.