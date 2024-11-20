مؤتمر الريادة والابتكار: حصادالسنين.. وخبرات ريادية من الزمن الجميل

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - تحت رعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة حفظه الله .

انطلاق المؤتمر العالمي التاسع للريادة والإبتكار والتميز .

يومين على التوالي 20-19 نوفمبرمن عام ٢٠٢٤

حصاد السنين ….من الزمن الجميل..

من رأس الخيمة من جلفار الجمال والتميز ،وكما في باقي إماراتنا الحبيبة إمارات التقدم والعلم . تتوالى المؤتمرات والمنتديات ، متسابقة” مع النهضة العلمية متحدية الزمن والمسافات

و بالعمل والإبتكار ترسخ أهداف وتكلل نجاحات، تستحق التكريم ،مسلطين الضوء على صانعيها وعلى كفائاتهم الملفتة، التي ترجمت بالتقدم والإبداع.

وكما تعودنا على الشيخ سالم القاسمي حفظه الله حاضراً دوماً .. مشجعاً ..داعماً ..مكرماً ..

والكل ينتظرسماع كلماته المشجعة التي تصل لجميع المكرمين ، هي كلمات شيوخنا الكرام حفظهم الرحمن ..

دوماً لها وقع خاص على مسامعنا ومشاعرنا ومسيرتنا .

هكذا نحن يحلو لنا التكريم بوقفتنا إلى جانب شيوخنا حفظهم الله ، وبكلماتهم الطيبة نستمد قوة جديدة لإنجاز جديد .

حصاد السنين ….من الزمن الجميل ..

عنوان يعبر عن مضمونه ،يحمل بين طياته الشكر والتقدير لخبرات سبقتنا بالزمن والجهد ،تعلمنا منهم الكثير، وكان لهم من الفضل الكبير ،لما وصلنا إليه اليوم.

في جميع مجالات الحياة والعمل .

وكانوا حاضرين من المجال الرياضي والفني والإداري والإقتصادي .

ناقلين لنا ملخص تجاربهم ونجاحاتهم التي اعتمدت على مجهودهم العملي والشخصي بعيدا”عن التكنولوجيا وتسهيلاتها، التي يعيشها جيل شبابنا اليوم.

فمهما بلغنا من تطور،لا غنى ولا نستغني عن تبادل الحوار والنصيحة مع من سبقنا عمرا” أو خبرة” ،وهذا ماكان في مؤتمر حصاد السنين..من الزمن الجميل .

تكريم اليوم كان متسع الآفق والحدود ..حضروا من بلاد الأخوة التي تجمعهم المحبة ..تجمعهم النجاحات ..تجمعهم الفرحة

المشتركة ، وعندما يحب الأخوة بعضهم يكون بقلوبهم متسع أكبر ليحضر أيضاً بينهم ضيوفا” من مختلف الجنسيات متحدثين عن خبراتهم أيضا”.

كل منهم لديه مايقوله …كل منهم لديه مايتحدث عنه …كل منهم يحمل طاقة كبيرة من السلام والإنسانية ..

اجتمعوا جميعهم على أرض المحبة والسلام .. أرض الإمارات ..جلفار الإمارات ..رأس الخيمة الحبيبة .

وكما كان دوراً هاماً للدكتور عبد الحميد عبدالله الرميثي بجهوده التي تثمن وتقدر يشار إليها بالبنان

الذي عمل على جمع

دول الخليج الآخوة في هذا المحفل الراقي الإنساني الثقافي ، وجذب مسامع الحضور وأشعل ذاكرتهم ، برسائل إنسانية تعمد

استرسالها بكل حب معبراً عن أهم أسباب النجاح في أي مكان ومع أي أحد كان، جميعها تستند على المحبة واختصرها بحرفين الحاء والباء.

وعلى الرغم من عنوان المؤتمر المبهر ومايضمه من معايير قيمة ، لم يكن مؤتمر هام فقط بالتكريمات والشهادات التعبيرية

التي تسعد حامليها بكل تأكيد .. لقد كان الأكثر روعةً حضور الأخوة الخليجيين ، متقاسمين فرحة

التكريم، متشاركين صورهم التذكارية بصورة خليجية جمعتهم معاً.

واختتم اليوم الثاني للمؤتمر بتكريم الحضورمن قبل الدكتورأحمد الشميلي مشكورا”

وكل التقديروالامتنان لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ،التي تصدر التقدم والتطور، ،وتحتضن كل مايمثل الريادة والإبتكار والتميز.

بقلم :نسرين محسن