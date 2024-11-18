دوري الأمم الأوروبية: الدنمارك ترافق إسبانيا إلى ربع النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - فازت إسبانيا على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل أهداف إسبانيا يريمي بينو (د 32) وبريان خيل سالفا تييرا (د68) وبريان زاراجوزا من ضربة جزاء (د 90)، وسجل هدفي سويسرا جويل مونتيرو (د 63) وآندي زيكيري من ضربة جزاء (د85).

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تعادلت صربيا والدنمارك 0-0.

وبهاتين النتيجتين تأهلت إسبانيا والدنمارك إلى ربع النهائي وتحولت صربيا إلى ملحق الصعود والهبوط، وهبطت سويسرا إلى التصنيف الثاني.

ترتيب المجموعة

1- إسبانيا: 16 نقطة

2- الدنمارك: 8 نقاط

3- صربيا:6 نقاط

4- سويسرا: نقطتان