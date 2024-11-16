الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 17-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً احياناً وتظهر السحب شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر غرباً، شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.