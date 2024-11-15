ألفونسو ديفيز وريال مدريد .. توقيع العقود خلال يناير/كانون الثاني المقبل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق كامل مع ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونخ، من أجل الانضمام لصفوف الميرنجي.

ديفيز ينتهي عقده مع البافاري، صيف 2025، ورفض جميع محاولات تجديد العقد، من أجل الانضمام إلى الملكي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الاتفاق بين ريال مدريد والمدافع الكندي تم إنجازه، وتوقيع العقود سيكون خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن انضمام اللاعب لصفوف النادي الإسباني، سيكون عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ، ليأتي بصفقة مجانية.

وأفادت الصحيفة، أن أنه خلال الأسابيع الماضية تلقى اللاعب عرضاً من مانشستر يونايتد وأيضاً من برشلونة، ولكن رغبة اللاعب كانت حاسمة بالانضمام لصفوف ريال مدريد.