التعادل يحسم موقعة المنتخب المصري ونظيره الرأس الأخضر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الرأس الأخضر وضيفه المنتخب المصري، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب.

تقدم المنتخب المصري أولاً عبر طاهر محمد (د31)، ثم عادل ريان مينديز (د63) النتيجة للرأس الأخضر من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ورفع الرأس الأخضر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

يشار إلى أن الفراعنة حسموا تأهلهم للبطولة قبل بداية مباريات هذه الجولة.