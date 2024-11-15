راؤول أسينسيو يثبت أقدامه ضمن كتيبة كارلو أنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المدافع الشاب، راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد، ثبت أقدامه مع الفريق الأول.

وكان أسينسيو سجل حضوره الرسمي الأول مع الفريق، حينما دخل بديلاً للبرازيلي، إيدير ميليتاو، أثناء مواجهة أوساسونا في الدوري، وقدم أداء مميزاً، وصنع هدفاً سجله جود بيلينجهام.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن راؤول أسينسيو سيستمر مع الفريق الأول، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وأكدت الشبكة: “أنشيلوتي يحب أسينسيو، وطلب منه التأقلم مع عقلية الفريق الأول، والتخلي عن ديناميكية فريق الشباب”.

وأفادت الشبكة، أن ريال مدريد سيعمل على تجديد عقد أسينسيو خلال الفترة المقبلة، مع زيادة راتبه، علماً أن عقده الحالي، ينتهي صيف 2026.

وأتمت الشبكة: “يقدر راؤول أسينسيو موقف النادي واهتمامه بتجديد عقده. ولا يتوقع أن تكون هناك عقبات في المفاوضات”.