جوارديولا يتوصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات مستقبل المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، مع مانشستر سيتي.

جوارديولا ينتهي عقده مع السيتي، مع ختام الموسم الحالي، وهناك شكوك حول استمراره مع الفريق، في ظل عدم الاتفاق الكامل على التجديد، حتى الآن.

ولكن وفقاً لما ذكرته شبكة “فوتبول إنسايدر” البريطانية، فإن جوارديولا توصل لاتفاق مبدئي بشأن تمديد عقده مع حامل لقب الدوري الإنكليزي.

وأضافت الشبكة، أنه من المقرر أن يوقع المدرب الإسباني على تمديد عقده لمدة عام واحد حتى صيف عام 2026.

وأفادت الشبكة، أن الاتفاق تم إنجازه بنسبة 99% والتوقيع على العقد الجديد أصبح قريباً، ليتم بعدها الإعلان الرسمي، عن الصفقة.

جدير بالذكر، أن جوارديولا تولى مسؤولية تدريب السيتي منذ صيف 2016، ليحقق معه العديد من الألقاب أبرزها 6 ألقاب بالبريميرليج، ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.