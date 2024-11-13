مدرب أستراليا يتحدث عن مواجهة السعودية في تصفيات المونديال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - تحدث توني بوبوفيتش، مدرب أستراليا، عن مواجهة المنتخب السعودي، غداً الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال بوبوفيتش: “نتوقع أن يكون المنتخب السعودي فريقاً نشيطاً وعازماً، وربما يائساً لتحقيق نتيجة. نحن نعرف ما ينتظرنا وعلينا أن نضاهيهم في الحماس والنشاط، لكن مع التحلي بالصبر والهدوء للعب بأسلوبنا في الأوقات المناسبة”.

وأضاف: “نشعر أن الأمر بين أيدينا، في ملعبنا. اللاعبون يبدون هادئين وواثقين وأريد رؤية ذلك في أدائهم غداً”.

وعن عودة هيرفي رينارد للمنتخب السعودي، أتم: “رينارد لديه خبرة كبيرة مع المنتخب، فقد قادهم لأربع سنوات وقدم عملاً رائعاً. أبهر الجميع في كأس العالم وأدار المنتخب النسائي الفرنسي في أولمبياد باريس”.

ويتواجد المنتخب الأسترالي في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، صاحب المركز الثالث.