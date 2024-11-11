إطلاق خدمة مركبات الأجرة ذات الدفع الرباعي في رأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خدمة مركبات الأجرة ذات الدفع الرباعي، التي صُممت خصيصاً لتيسير تنقل المتعاملين في الظروف الاعتيادية والطارئة، بما في ذلك الأيام الماطرة وأوقات تجمع المياه وحالات الطوارئ المختلفة. وتأتي هذه الخدمة كإضافة جديدة إلى أسطول مركبات الأجرة في الإمارة، وتقدم تجربة تنقل آمنة ومريحة بالتعرفة نفسها المعتمدة لمركبات الأجرة العادية.

وتتميز المركبات الجديدة بكونها مجهزة بكاميرات مراقبة ذكية مرتبطة بمركز الرقابة والتحكم الذكي التابع للهيئة، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة ومراقبة حركة المركبات في الوقت الفعلي، لضمان راحة وأمان الركاب والسائقين على حد سواء، بالإضافة إلى أنه تم تزويد المركبات بنظام عدادات ذكي، يقوم بمتابعة حركة أسطول مركبات الأجرة على مدار الساعة بما يضمن الشفافية والدقة في احتساب التعرفة.

وستغطي خدمة مركبات الأجرة ذات الدفع الرباعي مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، حيث يمكن للمتعاملين طلب المركبة بسهولة من خلال تطبيق «كريم» مما يسهل عملية الحجز ويعزز كفاءة التنقل في جميع الأوقات، ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، والاستجابة لمتطلبات المتعاملين والإسهام في توفير بيئة نقل موثوقة وآمنة، تُعد حلاً متكاملاً للتنقل خلال الظروف الاستثنائية.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الهيئة لتوفير حلول نقل مرنة ومتقدمة، وتحقيق مستويات عالية من الراحة والأمان، ومواكبة التطور السريع في قطاع النقل.

وأوضح أن إضافة مركبات الأجرة ذات الدفع الرباعي يعكس التزام الهيئة مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات النقل والسلامة العامة، ويعزز من مكانة الإمارة كوجهة رائدة في تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة في قطاع المواصلات.