الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 12-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً، شمالية شرقية – شمالية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.