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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 12-11-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً، شمالية شرقية – شمالية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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