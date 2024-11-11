هاكان تشالهانوجلو: أنا آسف جداً…

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - عبّر التركي هاكان تشالهانوجلو، نجم إنتر ميلان الإيطالي، عن حزنه وأسفه على الإطاحة بركلة جزاء، وحرمانفريقه من الفوز على نابولي في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، أمس الأحد، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال هاكان في تصريحات بعد المباراة: أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وكنا نستحق المزيد، حظنا كان سيئاً بعض الشيء… أنا آسف لأنني أهدرت أول ركلة جزاء لي مع إنتر ميلان، كنت أعلم أن هذا يجب أن يحدث عاجلاً أم آجلاً، ولكن ليس في مباراة مهمة كهذه.

وأضاف: أحتاج العودة للوقوف على قدمي مرة أخرى، لأن الموسم لا يزال طويلاً أمامنا، وإحصائياتي لا تزال جيدة جداً… كانت مباراة مكثفة مع كثير من المبارزات الثنائية، حاولنا إيجاد مهاجمينا لكننا لم نتمكن من ذلك لأن مدافعي نابولي عملوا بشكل جيد…

وقال أيضاً: نحاول تقديم أفضل ما لدينا وليس من السهل اللعب كل يومين أو ثلاثة… اللعب يوم الأربعاء ضد خصم قوي جداً مثل آرسنال، ثم خوض مثل هذا الاختبار على الفور هو أمر صعب جداً.