أسباب النحافة عند الأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - فهم النحافة لدى الأطفال: أسبابها وتأثيراتها

تعتبر النحافة لدى الأطفال قضية شائعة تشغل بال العديد من الآباء والأمهات، حيث يرتبط وزن الطفل بصحته العامة وتطوره الجسدي والعقلي. قد تكون معرفة الأسباب الكامنة وراء نحافة الطفل خطوة أساسية لمساعدة الأهل في دعم صحة أطفالهم.

أسباب وراثية وبيئية

تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا في تحديد بنية الجسم والوزن، فقد تكون نحافة الطفل ناتجة عن جينات الأسرة بشكل طبيعي دون أي مشاكل صحية. لكن، هذا لا يعني تجاهل البيئة المحيطة والعادات الغذائية، والتي تؤثر بشكل كبير على وزن الطفل:

**وراثية**: يمكن أن يرث الأطفال بنية الجسم الرقيقة إذا كانت منتشرة في العائلة.

**النشاط البدني**: الأطفال الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مفرطًا قد يحرقون سعرات حرارية أكثر مما يستهلكون.

**عادات الأكل**: عادات التغذية السيئة، مثل عدم تناول كميات كافية من الطعام أو الانتقائية في الأطعمة، يمكن أن تؤدي إلى نقص في الوزن.

المشاكل الصحية والنفسية

قد تكون النحافة أيضًا علامة على مشاكل صحية أو نفسية تؤثر على الطفل. من الضروري التعرف على هذه المشكلات لتقديم العلاج المناسب:

**أمراض الجهاز الهضمي**: قد تؤدي بعض الأمراض إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد.

**الحساسيات الغذائية**: بعض الأطفال يعانون من حساسية تجاه أنواع معينة من الطعام، مما يؤثر على شهيتهم.

**التوتر والقلق**: يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على شهية الأطفال مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

التشخيص والعلاج

من المهم مراجعة طبيب مختص إذا كانت هناك مخاوف بشأن وزن الطفل. يقوم الطبيب بتقييم صحة الطفل العامة ويجري فحوصات للتأكد من عدم وجود أمراض عضوية. كما يقدم أخصائيو التغذية المشورة بشأن تعديل النظام الغذائي لضمان تناول كميات كافية ومتوازنة من العناصر الغذائية.

في النهاية، التوجيه المناسب والملاحظة المستمرة يمكن أن يساعدا الأطفال على الوصول إلى الوزن الطبيعي والنمو بصحة وسلامة.