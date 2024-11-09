بايرن ميونخ يحقق فوزاً صعباً على سانت باولي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - حقق بايرن ميونخ فوزاً صعباً على مستضيفه سانت باولي، بهدف نظيف، مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع جمال موسيالا عند الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب ووصل للنقطة 26، فيما تجمد رصيد سانت باولي عند 8 نقاط في المركز 15.

وفي مباراة ثانية، فرض بوخوم التعادل على ضيفه باير ليفركوزن، بهدف لمثله.

تقدم ليفركوزن أولاً عبر باتريك شيك (د18)، ثم عادل كوجي ميوشي (د89) النتيجة لأصحاب الأرض..

بهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، ورفع بوخوم رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.

وفي باقي المباريات، سجلت النتائج التالية:

فيردر بريمن × هولشتاين كيل 2-1.

ماينز × بوروسيا دورتموند 3-1.