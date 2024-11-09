أسباب ألم الصدر عند السعال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يشعر البعض بألم في الصدر عند السعال، وهو أمر قد يثير القلق. فما هي الأسباب المحتملة لذلك؟

وفقاً للجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة، يمكن أن يكون الألم في الصدر عند السعال ناتجًا عن عدة حالات صحية، أبرزها التهاب الشعب الهوائية الحاد، السعال الديكي، الربو، التهاب الجنبة (البطانة المحيطة بالرئة)، الالتهاب الرئوي، الانسداد الرئوي، واسترواح الصدر (انكماش الرئتين).

ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الشعور بألم في الصدر أثناء السعال: مرض الارتجاع المريئي، بعض أمراض القلب، الأورام، بالإضافة إلى الإصابات مثل كسور الضلوع.

وأكدت الجمعية أن أي ألم في الصدر عند السعال يستدعي استشارة الطبيب، وخاصة إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل البلغم الدموي، صعوبة في التنفس، صفير أثناء التنفس، الحمى الشديدة، القشعريرة، الشعور بالإرهاق الشديد أو ضعف عام في الجسم. في هذه الحالات، يجب زيارة الطبيب فوراً للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب.