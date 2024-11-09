هل يؤثر فيروس “هربس الشفاه” على الدماغ؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

فيروس هربس الشفاه (أو قرحة البرد) هو فيروس يؤثر على بعض الأشخاص، وقد أظهرت دراسة حديثة من جامعة كولورادو أن هذا الفيروس يمكن أن يصل إلى الدماغ، ويساهم على الأرجح في تطور بعض الأمراض العصبية.

تكشف الدراسة أن فيروس الهربس البسيط من النوع 1 لديه القدرة على الانتقال إلى الجهاز العصبي المركزي، حيث يمكنه استهداف مناطق محددة في الدماغ، بما في ذلك تلك التي تتحكم في وظائف حيوية مثل النوم، الحركة، المزاج، وتنظيم الهرمونات.

قام الباحثون برسم خريطة للمناطق الدماغية التي يتأثر بها فيروس الهربس البسيط من النوع 1، مع محاولة فهم ما إذا كان الفيروس يهاجم مناطق معينة بشكل انتقائي أو ينتقل عشوائيًا عبر الدماغ. ووجدوا أن الفيروس يميل إلى إصابة مناطق حرجة في الدماغ مثل جذع الدماغ، المسؤول عن تنظيم النوم والحركة، بالإضافة إلى المناطق التي تنتج النواقل العصبية الرئيسية مثل السيروتونين والنورادرينالين.

أشار الباحثون إلى أن حتى بعد اختفاء الفيروس من الجسم، فإن الخلايا المناعية في الدماغ، والمعروفة بالخلايا الدبقية الصغيرة، قد تبقى في حالة “ملتهبة” في بعض المناطق. ويعتبر هذا الالتهاب المستمر عاملاً محتملاً في تطوير مشاكل صحية مزمنة، وقد يسهم في نشوء الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

على الرغم من أن نسبة انتشار الفيروس بين الناس غير معروفة بدقة، تشير تقديرات أمريكية إلى أن بين 50% إلى 80% من البالغين في الولايات المتحدة يحملون فيروس الهربس البسيط من النوع 1، حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض ظاهرة.

يعتقد الباحثون أن فهم كيفية وصول فيروس الهربس البسيط من النوع 1 إلى الدماغ وكيفية تأثيره على المناطق المعرضة للخطر قد يكون مفتاحاً لفهم كيفية بدء أمراض مثل الزهايمر والأمراض العصبية الأخرى