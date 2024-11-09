الدوري النمساوي (13): شتورم غراتس يدافع عن صدارته أمام هارتبيرغ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم السبت، وغداً الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم.

يلعب اليوم السبت، إي كي جراتزر مع تيرول الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهارتبيرغ مع شتورم غراتس، وولفسبيرجر مع أوستريا فيينا بنفس التوقيت.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، فيلعب ألتاخ مع لاسك لينز الساعة 16:30، ولينز مع ريد بول سالزبورغ بنفس التوقيت، ورابيد فيينا مع أوستريا كلاغنفورت الساعة 19:00.

ويتصدر شتورم غراتس ترتيب فرق الدوري النمساوي بـ 26 نقطة، يليه رابيد فيينا بـ 23 نقطة، وأوستريا فيينا بـ 21 نقطة، ريد بول سالزبورغ بـ 18 نقطة، وولفسبيرجر بـ 17 نقطة.