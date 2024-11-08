كيف يؤثر الإفراط في السكر على صحة طفلك؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - كشفت دراسات حديثة عن صلة وثيقة بين استهلاك الأم للسكر أثناء الحمل وزيادة خطر إصابة طفلها بأمراض مزمنة في المستقبل. فالإفراط في تناول السكر خلال فترة الحمل، وخاصة في الألف يوم الأولى من حياة الطفل (التي تشمل فترة الحمل والعامين الأولين من عمر الطفل)، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

لماذا يشكل السكر خطراً؟

الإدمان: السكر يحفز إفراز الدوبامين في الدماغ، مما يسبب الإحساس بالمتعة والإدمان، وقد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر.

السمنة وأمراض مزمنة: يرتبط الإفراط في تناول السكر بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب لدى الأطفال.

تداعيات على النمو: قد يؤثر الإفراط في تناول السكر على نمو الطفل وتطوره، ويضعفه أمام الأمراض.

تأثير السكر على صحة الأم والجنين:

زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل: قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى الأم الحامل إلى الإصابة بسكري الحمل، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

ولادة مبكرة: قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة خطر الولادة المبكرة ووزن ولادة منخفض.

مشاكل في النمو: قد يؤثر السكر على نمو الجنين، ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.

أهمية الألف يوم الأولى:

الألف يوم الأولى من حياة الطفل هي فترة حاسمة لتشكيل صحته المستقبلية. خلال هذه الفترة، يتأثر نمو الطفل وتطوره بشكل كبير بالتغذية التي يحصل عليها. لذلك، يجب على الأمهات الحوامل الاهتمام بتناول غذاء صحي ومتوازن، والحد من تناول السكريات المضافة.

نصائح للأمهات الحوامل:

التركيز على الأطعمة الطبيعية: يجب التركيز على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

الحد من الأطعمة المصنعة: تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.

الرضاعة الطبيعية: الرضاعة الطبيعية هي أفضل غذاء للرضيع، وتوفر له جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

هذا وإن صحة الأم خلال فترة الحمل تؤثر بشكل كبير على صحة جنينها. ولذلك، يجب على الأمهات الحوامل الاهتمام بتغذية صحية ومتوازنة، والحد من تناول السكريات المضافة للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.