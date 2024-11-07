أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول: دليل شامل لحماية قلبك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - هل تعاني من ارتفاع في مستوى الكوليسترول؟ هل تبحث عن طرق طبيعية لخفضه؟ إن اتباع نظام غذائي صحي وتجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول الضار وحماية قلبك.

الأطعمة التي يجب تجنبها لخفض الكوليسترول:

اللحوم الحمراء: تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تزيد من مستوى الكوليسترول الضار LDL.

الأطعمة المقلية: تحتوي على دهون مشبعة ودهون متحولة ضارة بالقلب.

الدهون المتحولة: موجودة في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

منتجات الألبان كاملة الدسم: تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

الأطعمة المخبوزة المصنعة: تحتوي على سكريات ودهون ضارة.

الزيوت المهدرجة جزئياً: تستخدم في العديد من الأطعمة المصنعة وتزيد من مستوى الكوليسترول الضار.

لماذا يجب تجنب هذه الأطعمة؟

الدهون المشبعة: تزيد من مستوى الكوليسترول الضار LDL في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الدهون المتحولة: تزيد من مستوى الكوليسترول الضار وتقلل من مستوى الكوليسترول الجيد HDL.

السكريات المضافة: تساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

بدائل صحية:

اللحوم البيضاء: مثل الدجاج والسمك.

الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان.

الخضروات والفواكه: غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

البقوليات: مثل العدس والحمص.

المكسرات والبذور: غنية بالدهون الصحية.

نصائح إضافية:

استشر طبيبك: قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية.

اقرأ الملصقات الغذائية بعناية: قبل شراء أي منتج غذائي، اقرأ الملصق الغذائي بعناية للتأكد من أنه خالٍ من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر المضاف.

مارس الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على خفض مستوى الكوليسترول وزيادة الكوليسترول الجيد.