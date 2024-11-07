الدوري المصري .. طلائع الجيش يحقق فوزاً صعباً على غزل المحلة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - حقق طلائع الجيش فوزاً صعباً على غزل المحلة، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

ثلاثية الفائز حملت توقيع كلاً من عماد فتحي (د14)، أوكوارا (د70) من علامة الجزاء، وأحمد الشيخ (د88).

فيما تكفل محمد بن حمودة بتسجيل هدفي غزل المحلة (د79، د90).

وفي مباراة ثانية، تغلب الاتحاد السكندري على حرس الحدود بهدف نظيف، سجله فادي فريد (د51).